Глава Электростали Инна Волкова покинула пост

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава городского округа Электросталь Инна Волкова сложила свои полномочия в связи с избранием в местный совет депутатов. Временно исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет Филипп Ефанов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Инна Волкова, руководившая муниципалитетом с 2020 года, приняла решение сложить свои полномочия. Это связано с ее избранием в совет депутатов городского округа на прошедших выборах, на которых она выдвигала свою кандидатуру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с Волковой 16 сентября провел встречу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил ее хорошую работу на руководящем посту. "Мы делаем ставку на людей, которые живут в своем городе, знают его, потому что, управляя территорией, нужно чувствовать ее пульс, настроения жителей. В Электростали уделяют большое внимание участникам СВО, их семьям, всем нашим общественным организациям. <…> Приятно, что вы продолжите трудиться на благо округа", - сказал Воробьев, его слова привели в материале.

В пресс-службе добавили, что на встрече присутствовал Филипп Ефанов, который ранее работал в команде администрации муниципалитета, а также занимал должность заместителя главы Павлово-Посадского и Орехово-Зуевского округов. Он назначен временно исполняющим обязанности главы округа Электросталь.

Как уточняется в тексте, в рамках встречи губернатор и представители округа обсудили итоги работы за пять лет и предстоящий план развития муниципалитета.

"Все президентские проекты мы стараемся реализовывать в каждом городе Подмосковья, и в Электростали в частности. Важно, чтобы жители чувствовали перемены. Это касается и переселения из аварийного жилья, и модернизации здравоохранения, благоустройства, капитального ремонта школ по президентской программе. Мы и дальше будем продолжать эту работу. Подмосковье готовится к наступлению холодов, стартовали пробные топки. Прошлой осенью в округе проходил активный этап модернизации системы ЖКХ. В этом году обновили сети в ряде сельских территорий, введут четыре новые блочно-модульные котельные", - добавил Воробьев.