Она состоится в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Рустам Минниханов, вновь избранный главой Татарстана, вступит в должность 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

"Торжественная церемония вступления в должность раиса Республики Татарстан состоится 19 сентября в 10 часов в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума парламента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот же день пройдет заседание Госсовета, на котором планируется согласовать кандидатуры премьер-министра Татарстана и его заместителей.

Как сообщал ЦИК Татарстана, в прошедших выборах приняли участие 2 230 248 избирателей или 75,85% от общего количества избирателей республики. Минниханов, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 88,09%. Кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов набрал 4,97% голосов. Председатель правления регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Татарстане Виталий Смирнов - 1,90%. Кандидат от партии ЛДПР Руслан Юсупов получил 4,20% голосов.