Бадр Абдель Аты провел встречу с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком в Каире передал наилучшие пожелания президенту России Владимиру Путину от египетского лидера Абдель Фаттаха Ас-Сиси, передает корреспондент ТАСС.

"Прежде всего, я хотел бы передать наилучшие пожелания от президента ас-Сиси его дорогому другу президенту Путину. И мы очень ценим наши превосходные отношения", - сказал министр.

Он обратил внимание, что РФ и Египет связывают отношения стратегического партнерства. "И мы довольны их развитием в последнее время, а также хотим добиться большего, - добавил глава МИД Египта. - Мы полностью привержены развитию наших связей не только на политическом уровне, но и в торговле, инвестициях, промышленности, продовольственной безопасности, энергетике и других сферах".

В свою очередь Оверчук указал на перспективы крупных двусторонних проектов. "Мы рассматриваем строительство АЭС ["Эль-Дабаа"] и открытие российской промышленной зоны (РПЗ) у Суэцкого канала в качестве приоритетных и стратегических проектов. И мы разделяем общее мнение о том, что инвестиции из РФ в промзону помогут открыть точку входа для российского бизнеса в Египет и в Африку в целом. Как мы знаем, Египет связан целой сетью соглашений о свободной торговле с разными регионами мира", - отметил вице-премьер.

За встречей с главой МИД последовали переговоры с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули.