САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Александр Дрозденко, вновь избранный на пост губернатора Ленинградской области по итогам выборов, официально вступит в должность 25 сентября. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба областного правительства.

"Церемония торжественного вступления Александра Дрозденко в должность губернатора Ленинградской области назначена на 25 сентября", - отмечается в сообщении.

Там же указано, что по сравнению с прошлыми выборами увеличилось количество жителей региона, поддержавших Дрозденко: в 2020 году за него проголосовала треть совершеннолетних жителей Ленинградской области (585,8 тыс. человек), а в 2025 году его поддержали 52% всех жителей области (756,8 тыс. человек).

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выдвинутый партией "Единая Россия", победил на выборах в регионе с 84,21% голосов избирателей. Пост губернатора Дрозденко занимает с 2012 года, когда в соответствии с действовавшими правилами, парламент Ленинградской области утвердил его кандидатуру, внесенную в заксобрание региона президентом РФ Дмитрием Медведевым. В сентябре 2015 года Дрозденко одержал победу на прямых выборах губернатора региона, набрав 82,10% голосов избирателей, а на выборах в сентябре 2020 года он набрал 83,61% голосов, вновь оставшись на этом посту.