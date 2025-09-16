По словам эксперта, Брюссель давно исчерпал простые и безболезненные меры против России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Перенос даже не введения, а лишь обсуждения 19-го пакета санкций против России - признак кризиса внутри Евросоюза, Брюссель во имя спасения собственной экономики все меньше думает о "наказании Москвы", а каждый пакет санкций становится ареной торга. Такое мнение ТАСС высказал политолог, преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Борис Первушин.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз отложил введение очередного пакета санкций против России для согласования своих шагов с приоритетами стран Группы семи, которых США призвали ввести более строгие рестрикции в отношении РФ, а также Китая и Индии.

"Перенос даже не введения, а лишь обсуждения 19-го пакета санкций против России - яркий признак кризиса внутри Евросоюза. Простые и безболезненные меры давно исчерпаны: все, что можно было ввести без критического ущерба, уже введено", - считает эксперт.

Теперь каждый новый шаг бьет прежде всего по самим европейцам - по энергетике, промышленности и торговле, пояснил собеседник агентства, отметив их болезненность, которая вызывает напряжение еще на стадии переговоров.

"Восточная Европа требует жесткости любой ценой, южные страны отстаивают туризм и торговлю, а ведущие экономики вроде Германии и Франции пытаются удержать баланс между политикой и экономикой. Фразы о том, что "сроки не объявлялись" - лишь дипломатическая ширма, скрывающая провал согласований. Реальность в том, что ЕС все труднее сохранять видимость единства", - подчеркнул Первушин.

"Главный вывод: Брюссель все меньше думает о том, как "наказать Москву", и все больше о том, как не добить собственную экономику. Именно поэтому процесс обсуждения новых санкций все чаще превращается в затяжное и отложенное решение", - заключил политолог.