Захарова: гонение на христианство стало чертой ультралиберальной повестки Запада

Подобное происходит не только в Молдавии, но и на Украине, напомнила официальный представитель МИД

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Притеснение христианства, в том числе православия, стало чертой ультралиберальной западной повестки. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы же прекрасно понимаем, что православие, да и христианство в целом, сейчас находятся буквально в состоянии такого гонения, которому подвергались первые обитатели катакомб. Вот точно так же сейчас находятся в таком же положении те, кто исповедует или является частью христианской и православной церкви, - сказала дипломат. - Те, кто присягнул на верность ультралиберализму, в их повестке, в том числе и изничтожение христианства, православия в частности".

Захарова отметила, что подобное происходит не только в Молдавии, но и на Украине.

"Эксгумируют, как они говорят, а мы говорим - варварски разграбляют раки и захоронения, поделили церковь, не имея на то полномочий, на правильных и неправильных священников, преследуют служителей православной церкви, уничтожают все, что связано с каноническим православием, переписывают уже буквально на ходу и обряды, и традиции, и так далее".

Дипломат также указала на Францию, напомнив, что в ходе открытия и закрытия летних Олимпийских игр 2024 года христианство подверглось "глумлению".

"Много можно привести примеров. Поэтому, к сожалению, это тоже одна из черт вот этой ультралиберальной повестки", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.