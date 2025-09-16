Правительства западных стран лишают собственных граждан возможности общаться с другими культурами, отметил глава МИД

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Великобритании уже "не с чего стряхивать пыль", у них ничего не осталось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал публикацию британской газеты The Guardian о том, что Россия якобы "достает из сундука" конкурс "Интервидение".

"Кто-то пытается обвинять Россию в том, что мы откуда-то из сундука вынимаем какое-то оружие. Это Guardian написал, да? А британцам уже не с чего пыль-то стряхивать, ничего не осталось. К огромному сожалению, они продолжают действовать на подрыв контактов между людьми", - заметил министр на пресс-конференции, посвященной подготовке к конкурсу.

Он обратил внимание, что правительства западных стран лишают собственных граждан возможности общаться с другими культурами. "Это неправильно и не красит сегодняшнюю западную цивилизацию", - добавил Лавров.

"А мы за общение, за то, чтобы лучше друг друга узнать. Подавляющее большинство иностранцев, которые приезжают в Москву впервые, увозят только позитивные впечатления", - отметил глава МИД РФ.

