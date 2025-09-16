Действующий глава региона набрал 67,63% голосов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Костромской области признала состоявшимися выборы главы региона и победу Сергея Ситникова, набравшего 67,63% голосов избирателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

"Выборы признаны состоявшимися и действительными. Избирательная комиссия утвердила итоги выборов губернатора и победу Сергея Ситникова с результатом 67,63% голосов избирателей", - сказали в пресс-службе.

В Костромской области проходили 15 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора, выборы депутатов Костромской областной думы, выборы депутатов гордумы Костромы. Явка на выборах главы региона по итогам трех дней голосования составила 39,8%, выборы прошли без нарушений.

По итогам обработки 100% протоколов действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 67,63% голосов. Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Юрий Кудрявцев набрал 6,32% голосов, кандидат от ЛДПР Юрий Миндолин - 6,15%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Николай Цвиль получил 6,57% голосов, выдвинутый КПРФ Сергей Шпотин - 11,05%.

На предыдущих выборах губернатора Костромской области в 2020 году Ситников набрал 64,65% голосов избирателей, он был выдвинут партией "Единая Россия". В 2015 году явка на выборы главы региона составила 35,79%. Тогда победу также одержал Ситников, получив 65,62% голосов избирателей.

Сергей Ситников родился в Костроме в 1963 году. В период с 2008 по 2012 годы являлся руководителем Роскомнадзора, с 2012 года - губернатор Костромской области.