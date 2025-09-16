Алексей Парамонов подчеркнул, что раскручиваемая на фоне инцидента с БПЛА в Польше агрессивная антироссийская информационная кампания никак не способствует урегулированию конфликта на Украине

РИМ, 16 сентября. /ТАСС/. Искусственное нагнетание вражды в отношении России нужно властям Италии для оправдания повышения военных расходов. Как напомнил посол РФ Алексей Парамонов в комментарии на реакцию официального Рима на инцидент с БПЛА в Польше, Россия никогда не развязывала каких-либо военных кампаний в отношении итальянского государства, а участие Италии в боевых действиях в составе различных антироссийских коалиций всегда оканчивалось плачевно для ее населения.

"Вызывает недоумение реакция политического руководства Италии на инцидент с залетом в воздушное пространство Польши неких БПЛА и бездоказательным возложением вины за это на Россию. Из уст руководства силового блока итальянского правительства одно за другим звучат панические заявления о необходимости срочных мер по защите воздушного пространства Апеннин, о неготовности Италии к отражению "российской атаки", о направлении итальянских самолетов в Польшу для купирования "угроз со стороны России" на восточном фланге НАТО. Искусственное нагнетание вражды в отношении России выливается в якобы закономерные предложения о радикальном повышении военных расходов в течение ближайших шести лет", - говорится в комментарии, размещенном на официальных страницах в соцсетях диппредставительства.

Дипломат подчеркнул, что раскручиваемая в Италии на фоне инцидента агрессивная антироссийская информационная кампания никак не способствует поиску урегулирования конфликта на Украине. "Это наоборот льет воду на мельницу режима [Владимира] Зеленского, который вот уже три года пытается спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Россия никогда не развязывала каких-либо военных кампаний в отношении современного итальянского государства и его исторических предшественников. И наоборот, участие Италии в боевых действиях в составе различных антироссийских коалиций всегда оканчивалось плачевно для ее населения. Не хотелось бы, чтобы и нынешняя прямая или косвенная поддержка Италией военных операций против России в составе НАТО, "коалиции желающих", либо в каких-либо других форматах, стала повторением печального опыта прошлого", - отметил дипломат, добавив, что Москва всегда стремилась к поддержанию с Италией добрых, плодотворных и взаимовыгодных отношений.