"Российская угроза" для натовской Европы превратилась в аксиому, заявил заместитель председателя Совета Федерации

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Страх европейцев перед Россией имеет объективную природу, однако на уровне государственной политики в странах НАТО он искусственно усиливается и используется для оправдания милитаризации. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, опросы показывают, что в Германии уже 62% граждан считают возможным нападение России на Польшу или Литву, а в других странах НАТО этот показатель колеблется в зависимости от географии. "У этих европейских фобий есть естественная, объективная причина: людям свойственно бессознательно опасаться чего-то, что выходит за границы их сознания, поскольку больше, мощнее и непонятнее. Точно так же есть объективная почва для чисто людских фобий в России по отношению к тому же Китаю и по тем же причинам", - отметил сенатор в Telegram-канале.

Косачев подчеркнул, что в России и Китае подобные предубеждения на государственном уровне последовательно снимаются и не имеют оснований. Благодаря этому отношения двух стран "находятся в блестящем состоянии, работающем во благо двух наших стран и вызывающем справедливую зависть у остальных".

"А вот в натовской Европе ровно наоборот. В случае с Россией на уровне государственной политики любые субъективные фобии, существующие в обществе, и объективные раздражители, возникающие в межгосударственных отношениях, моментально, осознанно и последовательно раздуваются, культивируются и возводятся в абсолют. "Российская угроза" для натовской Европы превратилась в аксиому, более не требующую доказательств", - добавил зампред СФ.

По его мнению, именно по этой причине отношения между Россией и НАТО деградировали до минимума, а бюджеты европейских стран "все в большей степени и беспричинно переводятся с гражданских на военные рельсы". Косачев назвал это прямой ответственностью властей государств альянса, которые "в силу невозможности признания собственных роковых ошибок на российском (и украинском) направлении шпарят вперед, к военной конфронтации с Россией, как зашоренная и все более загнанная лошадь".