Александр Дронов набрал 62,19% голосов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новгородской области признала состоявшимися прошедшие выборы губернатора. По результатам трехдневного голосования главой региона избран Александр Дронов, выдвинутый партией "Единая Россия", сообщает пресс-служба областного избиркома.

"Определены результаты досрочных выборов губернатора Новгородской области 14 сентября 2025 года. Данные со всех ТИК региона получены и обработаны. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Избран на должность губернатора Новгородской области Дронов Александр Валентинович, получивший 109 606 голосов избирателей, что составляет 62,19%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - отмечается в сообщении.

В Новгородской области с 12 по 14 сентября проходили выборы губернатора региона и депутатов в 15 муниципальных округах. На пост главы региона претендовали пять кандидатов: Александр Дронов ("Единая Россия"), набравший 62,19% голосов, Ольга Ефимова (КПРФ) - 14,54%, Николай Захаров от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость набрал 5,51%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 9,06%, Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 5,76%.

Явка на выборах составила 37,71%, на предыдущих выборах губернатора в 2022 году окончательная явка была 32,81%, а на досрочных выборах губернатора в 2017 году - 28,36%.