Мероприятие будет самым масштабным и значимым, отметил секретарь Совбеза РФ

БАГДАД, 16 сентября. /ТАСС/. Международный форум по безопасности пройдет в России с 26 по 29 мая 2026 года. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Ирака Абделем Латифом Рашидом.

"Президентом Российской Федерации принято решение об организации в следующем году самого масштабного и значимого форума по безопасности в России. Он пройдет с 26 по 29 мая", - сказал Шойгу.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ сообщил, что 15 октября в Москве пройдет первый российско-арабский саммит. "Убежден в том, что предстоящая встреча в верхах станет важным событием в мировой политике, которое наглядно продемонстрирует достигнутый уровень российско-арабского сотрудничества и придаст ему новый импульс. Личное участие премьер-министра Мухаммеда ас-Судани будет этому способствовать", - отметил он.

Шойгу на встрече также подтвердил настрой российской стороны "на дальнейшее укрепление и наращивание двусторонних отношений и торгово-экономических связей".