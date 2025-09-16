Совместная работа будет полезна на антинаркотическом и антитеррористическом направлениях, отметил глава Совбеза РФ

БАГДАД, 17 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о заинтересованности МВД России в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака.

"МВД России заинтересовано в сотрудничестве с Народным ополчением Ирака, в том числе на антинаркотическом и антитеррористическом направлениях", - сказал Шойгу на встрече с руководителем ополчения Фалихом аль-Файядом.

"Отмечаю важность выстраивания взаимодействия между народным ополчением Ирака и МВД России. Тем более, что во многом функционал у вас схожий", - сообщил он.