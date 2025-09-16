Дроны в воздушном пространстве Польши были провокацией, в которой заинтересована Украина, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Инцидент с БПЛА в польском воздушном пространстве представляет собой провокацию, в которой заинтересован киевский режим для затягивания конфликта на Украине. Об этом заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Мы однозначно понимаем: то, что произошло на территории Польши, - это провокация, в которой заинтересован исключительно украинский режим. Возможно, отчасти и польский, который рассчитывает выманить больше денег, внимания, вооружения на территории как Польши, так и Украины", - указал он.

"Мне кажется, это стремление к эскалации и к основной цели, которую декларируют на протяжении последних месяцев представители Европы, а именно - как можно сильнее затянуть конфликт [на Украине] и не допустить вариантов переговорного разрешения конфликта политико-дипломатическим путем", - отметил Мирошник.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство Польши. По словам премьер-министра Дональда Туска, ночью с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Белоруссии. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса. Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. По данным министерства, "объекты для поражения на территории Польши не планировались". Дальность БПЛА, которые, как утверждается, пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной по данной теме.