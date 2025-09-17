По словам почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике, Москве и Пекину предстоит преодолеть "остаточное сопротивление Запада, его последнюю яростную контратаку"

ПЕКИН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Россия и Китай имеют возможность совместными усилиями создать основу для более справедливого миропорядка. Об этом корреспонденту ТАСС заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

"Если Россия и Китай будут вместе, а тем более, если к нам присоединится Индия, наши страны станут основой для будущего, относительно мирного и более справедливого миропорядка", - сказал он на 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности, который проходит в Пекине.

По оценке ученого, китайско-российское сотрудничество в области безопасности, включая межармейское взаимодействие, "развивается мощно". "Де-факто союзные отношения утраивают совокупную мощь России и удваивают китайскую. Это не просто "один плюс один", вместе мы составляем "шесть плюс восемь", - подчеркнул он. - Поэтому нужно углублять отношения, быть крайне осторожными, чтобы они сохранялись, укреплялись между элитами и представителями молодежи двух стран. Главное - нам нужно иметь общее видение, понимать, куда должен идти мир".

Караганов отметил, что России и Китаю еще предстоит "острый период", когда им придется преодолеть "остаточное сопротивление Запада, его последнюю яростную контратаку". Он выразил уверенность, что, несмотря на это противостояние и ожидаемое "огромное количество проблем", Москва и Пекин смогут успешно сформировать фундамент для многостороннего международного сотрудничества нового типа, в частности потому, что российская и китайская культуры изначально нацелены на взаимодействие, опирающееся на уважение к другим странам.

Как уточнил Караганов, усиление России и Китая, которые используют свой военный потенциал для поддержания мира, "идет на пользу как им самим, так и всем остальным". "Если мы будем осторожно и аккуратно вести себя по отношению друг к другу, это усиление пойдет на пользу как России, так и КНР, - пояснил он. - Возможно, если бы не сила Советского Союза, американцы никогда не захотели бы подружиться с Китаем. Сейчас КНР выигрывает от того, что Россия сильна: мы их мощнейший военно-стратегический тыл, а они - наш важнейший экономический".

Ученый предостерег, что, несмотря на позитивную тенденцию в российско-китайских отношениях, Москва и Пекин должны проявлять бдительность. "Нужно быть внимательными, чтобы не дать возможность внешним силам, которые очень заинтересованы в том, чтобы Россия и Китай оказались порознь. В первую очередь это США, в меньшей степени - Европа", - подытожил он.

Форум по безопасности в Пекине

В этом году Сяншаньский форум проходит 17-19 сентября под лозунгом " Охрана международного порядка и совместное содействие мирному развитию", в конференции участвуют представители из более чем 100 стран. Он регулярно проводится с 2006 года, организатором выступает Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая. Ежегодное мероприятие в Пекине посвящено сотрудничеству в области безопасности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном масштабе. Главные принципы этой важной платформы по продвижению межармейского диалога - равноправие, открытость, толерантность и обмен опытом.