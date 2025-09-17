Помощник президента РФ сообщил об этом в рамках рабочей поездки в Республику Алтай, где проходит II Международная научно-практическая конференция "Алтай - прародина тюрков

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российская Федерация, Казахстан и Киргизия продолжают налаживать взаимодействие в области изучения и популяризации общей истории. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

"Работаем с коллегами из Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Стараемся наладить взаимодействие по изучению, преподаванию и популяризации нашей общей истории. Это непростая работа. Но есть добрая воля с нашей стороны и со стороны наших друзей и партнеров", - написал помощник президента.

Он сообщил об этом в рамках рабочей поездки в Республику Алтай, где проходит II Международная научно-практическая конференция "Алтай - прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации", которая проходит в Манжероке Республики Алтай.

В рамках мероприятия проходит серия научных обсуждений истории тюркских народов, одной из тем станет вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства.

Организаторами конференции выступили Российское военно-историческое общество, институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.