Примаков: Русский дом в Сирии пока заморожен из-за нестабильной ситуации в стране

Ситуация в Сирии недостаточно стабильна и безопасна для того, чтобы культурный центр открылся заново, заявил глава Россотрудничества

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Работа Русского дома в Сирии пока заморожена, обстановка в стране недостаточно безопасна для его открытия. Об этом заявил ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"В Сирии он пока что заморожен. Мы же не самостоятельный фонд или некоммерческая организация, мы структура МИД. Мы ориентируемся на мнение и установки, которые нам дают посольства в стране присутствия. Пока мы исходим из того, что ситуация в Сирии недостаточно стабильна и безопасна для того, чтобы культурный центр открылся заново", - сказал он.

"Здесь мы, естественно, находимся под командой нашего посольства", - добавил Примаков.