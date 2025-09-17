Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике считает, что украинский конфликт - это попытка причинить РФ такой ущерб, чтобы элита "сдалась и повернулась бы к Западу"

ПЕКИН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Украинский кризис может стать для Запада последней в истории попыткой, нацеленной на ослабление и подрыв России. Об этом корреспонденту ТАСС заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики (ФМЭиМП) НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

"Что касается Украины, нужно понимать: это война не с несчастными и обманутыми украинцами, это война с коллективным Западом, с коллективной Европой, - сказал Караганов, который принимает участие в проходящем в Пекине 12-м Сяншаньском международного форуме по безопасности. - Кризис на Украине - это, я надеюсь, последняя попытка Запада развернуть ход истории, чтобы подорвать Россию и косвенным образом ослабить Китай".

Ученый уточнил, что украинский конфликт - это попытка нанести поражение России, либо причинить ей такой ущерб, чтобы российская элита "сдалась и повернулась бы к Западу". "Там опять поднимается волна ненависти к сильной России, и эта ненависть у Европы, которая вынуждает нас нанести ей стратегическое поражение, подпитывается ощущением ее собственного бессилия", - пояснил он.

Как отметил Караганов, Соединенные Штаты уже поняли, что конфликт на Украине может привести к ядерной эскалации, и "стали отступать". "Возможно, одумаются и европейцы, и тогда у нас будут нормальные отношения с некоторыми европейскими странами, а то и с большинством из них", - добавил он.

Российский эксперт обратил внимание, что Китай занимает осторожную позицию по украинскому вопросу. "У нас тесное сотрудничество, как в военной, так и в экономической области. Китай от России не отвернется", - подчеркнул он.

Караганов также указал на стабилизирующую роль, которую Пекин играет на международной арене. В частности, он напомнил об усилении позитивной роли Китая на Ближнем Востоке. "Это мировая держава с величайшей историей и глобальным мышлением, которая весьма открыта", - сказал он.

Взаимодействие на площадке Сяншаньского форума

Ученый отметил, что открытость Китая с каждым годом ощущается все сильнее и на форуме по безопасности в Пекине, который "дает возможность не только глубже узнать мышление наших китайских друзей, но и посмотреть, куда идет мир". На фоне такой положительной тенденции, как он отметил, западные соседи России "изолировались от нее, нанеся самим себе большой вред". "В итоге мы стали еще меньше понимать Европу, - сказал Караганов. - Они отгородили себя в надежде, что России станет плохо. Это игра с минусовой суммой, а здесь, на Сяншаньском форуме, мы имеем возможность общаться с большим количеством людей со всех стран мира, иметь более объемную картину [в плане международной ситуации]".

Он выразил уверенность, что Россия и Китай, как и другие участники конференции, должны действовать сообща на Ближнем Востоке, откуда "уходят американцы, оставляя за собой руины". "Этот регион предстоит восстанавливать, не давая возможность его дестабилизировать в дальнейшем, - пояснил Караганов. - Нам нужно вместе помочь нашим друзьям на Ближнем Востоке справиться с их проблемами - это экономическая и военно-политическая задача".

Ученый отметил, что Китай, имея мощную экономику, помогает развивать Ближний Восток, как и Африку. "Россия, несмотря на вовлеченность в войну с Западом на Украине, должна будет туда снова вернуться, чтобы поддерживать стабильность в этом регионе, давать ему свободно развиваться", - подытожил Караганов.

В этом году Сяншаньский форум проходит 17-19 сентября под лозунгом "Охрана международного порядка и совместное содействие мирному развитию", в конференции участвуют представители более чем 100 стран. Она регулярно проводится с 2006 года, организатором выступает Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая. Ежегодное мероприятие в Пекине посвящено сотрудничеству в области безопасности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном масштабе. Главные принципы этой важной платформы по продвижению межармейского диалога - равноправие, открытость, толерантность и обмен опытом.