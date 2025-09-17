Глава МВД подчеркнул, что РФ всегда придерживалась принципиальных подходов по вопросам мироустройства

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что Россия выступает категорически против политизации Интерпола и двойных стандартов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк по итогам встречи российского министра с начальником федеральной полиции Эфиопии Демелашем Гебремихаэлем на полях Глобального форума по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае.

"Стороны обсудили вопросы консолидации усилий в сфере борьбы с международной преступностью. Министр отметил, что наша страна категорически выступает против политизации Интерпола и двойных стандартов, которые коллективный Запад демонстрирует всему миру", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Колокольцев подчеркнул, что Россия всегда придерживалась принципиальных подходов по вопросам мироустройства. "Мы будем стоять на своих позициях, которые олицетворяют справедливость, сбалансированность, стабильность", - подчеркнул министр.

Глобальный форум сотрудничества в области общественной безопасности проходит в Ляньюньгане, портовом городе восточной провинции КНР Цзянсу. В нем принимают участие порядка 800 представителей правоохранительных ведомств и экспертов в области безопасности со всего мира.