Путин поручил подготовить новую прямую линию

Сделать это должны правительство и администрация президента России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и своей администрации начать подготовку к новой прямой линии.

"С учетом актуальности этого проекта прошу администрацию [президента] и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной прямой линии", - обратился Путин к участникам совещания с правительством.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС сообщил, что традиционная прямая линия с большой пресс-конференцией Путина обязательно будет проведена до конца 2025 года.

Предыдущая прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря 2024 года. Общий формат был выбран в третий раз, впервые он был опробован в 2020 году. Изначально мероприятия проходили раздельно, впервые телевизионная прямая линия с гражданами состоялась у Путина в 2001 году.