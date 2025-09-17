Президент РФ также обсудил с премьером Индии украинский кризис

​​​​​МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен развитием стратегического партнерства РФ и Индии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Выражено удовлетворение нынешним успешным развитием российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Так также указано, что в его укрепление большой личный вклад вносит сам Моди. Путин подчеркнул, что на протяжении всей современной истории "отношения между Индией и Россией носят дружественный характер, основаны на общенациональной поддержке в обеих странах".

Стороны обсудили международные вопросы, в том числе украинский кризис. Путин также поздравил Моди с 75-летним юбилеем. Российский президент пожелал ему "крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо индийского народа".