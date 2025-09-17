Официальный представитель МИД РФ указала, что с учетом родословной Христи Фриланд украинский кризис "может лишь усугубиться"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кульбитом назначение в Канаде бывшего вице-премьера страны Христю Фриланд на должность спецпосланника по Украине. Дипломат не исключила, что с учетом родословной Фриланд украинский кризис "может лишь усугубиться".

"В канадском политическом паноптикуме в правительстве вытворяют такие кульбиты, что сам «Цирк дю Солей» обзавидуется! Христя Фриланд - та самая отпетая русофобка и внучка нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка - теперь будет курировать «украинский вектор» в роли спецпосланника", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на занимаемые ранее посты Фриланд. "А что, правильно! Будучи вице-премьером и министром финансов Канады, она ушла в отставку ровно в день, когда надо было представить проект нового бюджета страны, да еще и на фоне многомиллиардного дефицита. Прижиться в правительстве Марка Карни в качестве министра транспорта тоже не удалось, потому и с этого тонущего корабля Фриланд побежала", - перечислила она.

"С такими «спецпосланничками» с бандеро-оуновской (ОУН-УПА - организация украинских националистов и ее боевое крыло - Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ - прим. ТАСС) родословной кашу точно не сваришь. Ясно, что при ее активном вовлечении в это портфолио кризис в «незалежной» может лишь усугубиться", - подытожила официальный представитель МИД РФ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на премьера Канады Марка Карни сообщило, что Фриланд покинет кабинет министров и займет пост спецпредставителя по Украине.