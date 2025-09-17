Глава Оренбуржья продлил полномочия сенатора от области в СФ Елены Афанасьевой

Был также подписан указ о назначении начальником инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области Кристины Летяго, ее заместителем - Дмитрия Тухватуллина

ОРЕНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев продлил полномочия действующего сенатора от региона в Совете Федерации (СФ) Елены Афанасьевой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.

"Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев наделил полномочиями сенатора Российской Федерации от правительства Оренбургской области Елену Афанасьеву", - сообщили в правительстве области.

Евгений Солнцев вступил в должность губернатора Оренбуржья сегодня. Ранее он одержал победу на выборах главы региона, набрав 83,85% голосов избирателей.

Афанасьева Елена Владимировна родилась 27 марта 1975 года. В 1997 году получила высшее образование по специальности "Учитель истории и права", в 2007 году окончила Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ по направлению "Международные отношения", а в 2012 году - Институт мировых цивилизаций, кандидат исторических наук.

В 2020 году Афанасьева была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. С 2014 года Афанасьева является членом Совета Федерации от Оренбургской области.

Назначения в правительстве региона

Также Солнцев подписал указ о назначении начальником инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области Кристины Летяго, ее заместителем - Дмитрия Тухватуллина. Директором департамента молодежной политики Оренбуржья назначен Сергей Молчанов, его заместителем - начальником отдела по работе с молодежью, особо нуждающейся в поддержке государства, - Инна Рыбалкина, также заместителем - начальником отдела региональных программ и поддержки молодежных инициатив департамента молодежной политики региона назначен Владимир Шигаев.

Кроме того, председателем комитета внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области глава региона назначил Наталью Бессонову, ее заместителем - Елену Хазиахметову. Исполняющим обязанности председателя комитета ЗАГС области до назначения председателя назначена Татьяна Ганина, а председателем комитета по обеспечению деятельности мировых судей Оренбуржья назначен Мурат Кужабаев, его заместителем - Евгений Лямин. Указы уже вступили в силу.