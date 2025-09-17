Захарова назвала нацизмом действия Хорватии против борца Сефершаева

Эмин Сефершаев ранее из-за проблем с визой был вынужден покинуть Загреб, где должен был участвовать в чемпионате мира

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нацизмом действия хорватских властей в отношении российского борца Эмина Сефершаева.

"Это нацизм", - прокомментировала ТАСС Захарова инцидент со спортсменом.

Ранее ТАСС сообщал, что Сефершаев из-за проблем с визой был вынужден покинуть Загреб, где должен был принять участие в чемпионате мира. Он прилетел в столицу Хорватии, прошел процедуру аккредитации, уехал в гостиницу, откуда был доставлен в участок. В настоящее время борец находится в Сербии, к границе с которой был доставлен в сопровождении полиции. Сейчас он ожидает вылета в Россию.