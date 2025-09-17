"Единая Россия" получила большинство мандатов в Воронежской облдуме

Избирательная комиссия региона признала выборы депутатов Воронежской областной думы восьмого созыва состоявшимися

ВОРОНЕЖ, 17 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий получила в Воронежской областной думе 23 мандата по единому округу и еще 28 по одномандатным округам. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий: явка по области - 54,83%, явка по Воронежу - 21,23%. <...> Распределение мандатов по единому округу: "Единая Россия" - 23 мандата (73,88%), КПРФ - три мандата (9,26%), ЛДПР - один мандат (5,80%), "Новые люди" - один мандат (5,67%). Распределение мандатов по одномандатным округам: "Единая Россия" - 28 мандатов", - говорится в сообщении.

Всего в голосовании приняли участие 985 871 избиратель, на участках присутствовали свыше 6,5 тыс. наблюдателей, 67 представителей СМИ. В пресс-службе избиркома добавили, что за три дня голосования поступило 278 звонков на горячую линию, а также девять письменных обращений. Нарушений, ставящих под сомнение достоверность определения волеизъявления участников голосования, не выявлено.

Избирательная комиссия Воронежской области признала выборы депутатов Воронежской областной думы восьмого созыва состоявшимися, а их результаты - действительными.