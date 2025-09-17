Это необходимо для срыва перспектив мирного урегулирования по Украине, указала глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями

ВЕНА, 17 сентября. /ТАСС/. ЕС раздувает кампанию дезинформации против РФ вокруг падения беспилотников в Польше, чтобы сорвать перспективы мирного урегулирования по Украине, наметившиеся в результате российско-американского саммита на Аляске. Об этом заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в ходе пленарного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

"Западные государства - участники ОБСЕ в очередной раз подрывают авторитет этой общеевропейской организации, раздувая дезинформационную кампанию против Российской Федерации. <...> в Европе раскручивают фальшивку с якобы "преднамеренным нарушением" польского воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами российского производства. <...> Искусственное раздувание истерии может быть выгодно исключительно европейской "партии войны" и киевскому режиму. Тем самым они пытаются всеми силами сорвать перспективы украинского урегулирования, наметившиеся в результате российско-американских контактов в августе", - сказала она.