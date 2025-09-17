Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции

МАХАЧКАЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Одновременно шесть депутатов в Дахадаевском районе Дагестана по результатам прокурорского реагирования прекратили свои полномочия. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

"Принятыми Кайтагской межрайонной прокуратурой мерами прокурорского реагирования в сфере противодействия коррупции 6 депутатов, делегированных в райсобрание Дахадаевского района, прекратили свои полномочия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. По данным надзорного ведомства, директоры пяти муниципальных казенных общеобразовательных учреждений и начальник МКУ "Управления образования" МО "Дахадаевский район" одновременно являются делегированными депутатами собрания депутатов МО "Дахадаевский район". При этом учредителем образовательных организаций является администрация Дахадаевского района.

При таких обстоятельствах у главы муниципального района и представителей депутатского корпуса возникла ситуация, при которой их личная заинтересованность влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей. Однако меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов указанными должностными лицами не приняты.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура внесла представление главе Дахадаевского района и председателю районного собрания депутатов. По результатам его рассмотрения пять директоров образовательных учреждений и начальник районного управления образования прекратили свои полномочия депутата в части делегирования в районное собрание МО "Дахадаевский район".