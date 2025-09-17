Постоянный представитель России при ООН при этом отметил, что некоторые западные коллеги уже осознали провальный характер политики давления и разворачиваются в сторону возобновления гуманитарного содействия

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Россия сожалеет о том, что отдельные западные доноры пытаются брать талибов "за горло", разговаривая с ними языком ультиматумов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Последовательно подчеркиваем необходимость выработки реалистичного комплексного подхода по Афганистану, который опирался бы на объективный анализ и сбалансированную оценку ситуации. Его ключевые составляющие остаются прежними - конструктивное взаимодействие самого международного сообщества по афганскому вопросу при полном учете нужд самих афганцев и отказе от двойных стандартов, а также терпеливый, без давления и шантажа, диалог с талибами по всем насущным проблемам. У такого пути нет альтернатив. Об этом мы говорили с самого начала, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану. - На этом фоне вызывают сожаление тщетные попытки отдельных западных доноров брать талибов "за горло", разговаривая с ними языком ультиматумов и одновременно препятствуя любым усилиям, в том числе по линии ООН, по выстраиванию с ними доверительного взаимодействия".

Вместе с тем глава российского диппредставительства отметил, что "ряд прагматично настроенных западных коллег уже осознал провальный характер такой политики давления и разворачивается в сторону возобновления широкого гуманитарного содействия и развития".

Небензя также подчеркнул, что Россия поддерживает право и желание афганского народа жить в мирной и процветающей стране, свободной от наркотиков и терроризма. "Однако построение этого долгосрочного и устойчивого мира невозможно без терпеливого взаимодействия с властями, который не предусматривал бы навязывания им собственного видения и приоритетов. При этом важно, чтобы и в ООН мы общались с теми афганцами, которые представляют реальные власти в стране и действительно несут ответственность за происходящее. От этого зависит скорый выход из сложившегося тупика и последующая международная реинтеграция Афганистана", - резюмировал российский дипломат.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул, а позже объявили о формировании временного правительства.

17 апреля 2025 года Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность движения "Талибан". Позже Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан.