Путин встретится с лидерами думских фракций

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 18 сентября проведет встречу с руководителями парламентских фракций. Ранее ее анонсировал лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

Путин регулярно проводит такие встречи - с представителями всех партий сразу или каждой по отдельности. Нередко подобные мероприятия организуют осенью, по итогам единого дня голосования или на фоне составления проекта бюджета.

Всего в Госдуме пять фракций. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, СРЗП и "Новые люди". Есть также несколько депутатов, не входящих во фракции.

Кроме того, на днях Путин отдельно беседовал с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Подробно обсуждались планы и приоритеты на будущее, пояснял Володин. Он также передал депутатам "слова благодарности за работу и пожелания эффективной работы" от главы государства.

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.