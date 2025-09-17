Необходимо учиться сохранять многонациональность, составляющую основу государственности, подчеркнул действительный государственный советник 3-го класса, член президиума Совета по внешней оборонной политике

ПЯТИГОРСК, 18 сентября./ТАСС/. Кавказ, который является фронтиром русской цивилизации, постоянно находится под ударом. Такое мнение выразил действительный государственный советник 3-го класса, член президиума Совета по внешней оборонной политике Андрей Ильницкий в ходе научно-образовательного форума "Российский Кавказ: история, геополитика, культура" в Центре знаний "Машук".

"Конечно же, Кавказ, который является таким фронтиром русской цивилизации, постоянно под ударом. Но нас бьют, а мы крепчаем. Ничего нет более ценного, чем наше единство. И ничего нет более страшного, чем ослабление этого единства", - сказал Ильницкий.

Он подчеркнул, что необходимо учиться сохранять то уникальное, что составляет основу государства - многонациональность.

"Это [единство народов] многим нашим врагам, большинству врагов не нравится. В это они постоянно бьют, били и будут бить. В этом направлении Кавказ, конечно, для них территория перспективная, как им представляется. Тем более важно, чтобы мы это понимали, и власть федеральная, и местная, и те, кто занимается культурой, образованием, с этим постоянно работали", - сказал эксперт.