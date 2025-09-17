По версии американских властей, Денис Постовой незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые якобы могли использоваться в ходе спецоперации

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне следит за ситуацией в связи с тем, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США взяла под стражу гражданина РФ Дениса Постового, которого американские власти в 2024 году обвинили в нарушении экспортного контроля, а суд затем постановил перевести под домашний арест.

"Посольство в курсе ситуации и следит за ней", - сообщили ТАСС в диппредставительстве РФ, комментируя произошедшее.

Суд в Вашингтоне в начале сентября согласился перевести Постового под домашний арест из федерального округа Колумбия в штат Флорида. Однако, как сообщил ТАСС ранее в среду адвокат россиянина Уильям Коффилд, "до того, как его [Постового] могли освободить, сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США пришли и забрали его из тюрьмы и доставили в центр содержания службы <...> в Фармвилле (штат Вирджиния)". По словам адвоката, это произошло 11 сентября. Адвокат сообщил, что теперь добивается освобождения Постового под залог. Как уточнил Коффилд, у Постового сейчас "нет легального статуса в США".

Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года, что Постовой был задержан в Сарасоте (штат Флорида). Он обвиняется в нарушениях американского режима экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег. По версии американских властей, Постовой незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые якобы могли использоваться в ходе специальной военной операции на Украине. Впоследствии Постового по решению суда во Флориде доставили в Вашингтон. Он до недавнего времени содержался под стражей в американской столице. Процесс по его делу, как ожидается, состоится в окружном суде Вашингтона. Пока там идут предварительные заседания.