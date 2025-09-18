КАРАКАС, 18 сентября. /ТАСС/. Россия и Венесуэла укрепляют взаимодействие на международной арене и развивают политическое и экономическое сотрудничество. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров по итогам встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

"На встрече состоялся обстоятельный диалог по широкому спектру тем с учетом предстоящих контактов политического, экономического и иного характера", - отметил Мелик-Багдасаров. "С исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики обсуждены планы дальнейшего укрепления взаимодействия на международной арене, в том числе в контексте агрессивных действий и грубых провокаций в отношении национального суверенитета Венесуэлы и ее граждан, неприемлемости попыток силового давления и угроз региональной безопасности", - сообщил российский дипломат.

Родригес дала высокую оценку состоявшимся переговорам и выразила благодарность России за поддержку в условиях угроз со стороны США. "Мы вновь выражаем благодарность России за безоговорочную поддержку Венесуэлы в условиях растущей угрозы со стороны правительства США и выступаем за построение мира, в котором преобладает самоопределение народов", - указала Родригес в своем-телеграм-канале.