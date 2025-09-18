Замминистра обороны РФ подчеркнула, что "Пекин, обладая значительной военной мощью, никому не навязывает свою волю и не диктует свои права"

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России поддерживают политику Китая в области обеспечения глобальной безопасности. Об этом заявила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

"Мы особо отметили заявление руководства Китая о том, что Пекин, обладая значительной военной мощью, никому не навязывает свою волю и не диктует свои права, а выступает за равную и неделимую безопасность. В Минобороны России такой подход поддерживают и разделяют", - сообщила она, выступая на 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности, который проходит в Пекине.