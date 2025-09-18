Замминистра обороны России добавила, что совместное участие Владимира Путина и Си Цзиньпина в парадах в Москве и Пекине продемонстрировало общность взглядов двух государств на историю и современное положение дел в мире

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Совместное участие президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на парадах в Москве и Пекине придало стимул развитию российско-китайских отношений. Об этом заявила заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

"Совместное участие в торжественных парадах в Москве и в Пекине президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина придало дополнительный стимул стратегическому развитию двусторонних отношений и продемонстрировало общность взглядов наших стран на историю и современное положение дел в мире", - подчеркнула она, выступая на 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности, который проходит в Пекине.