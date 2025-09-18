В пресс-службе УФСИН по региону опровергли информацию некоторых СМИ, что он умер в СИЗО

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Вологды, экс-депутат Госдумы и экс-депутат вологодского заксобрания Евгений Шулепов, обвиняемый в коррупции, умер в Вологодской областной клинической больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Вологодской области, где опровергли информацию некоторых СМИ, что Шулепов умер в СИЗО.

Ранее о смерти экс-мэра сообщила его дочь Елена Шулепова. "Обвиняемый Шулепов умер в Вологодской областной клинической больнице, где он проходил длительное лечение от хронического заболевания", - сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по региону.

Адвокаты обвиняемого ранее сообщали, что в ноябре 2024 года Шулепов перенес инсульт, после чего лишился речи. Затем, после операции, жизненно важные функции, подвижность и речь были восстановлены. В декабре он был вновь экстренно переведен в реанимацию областной клинической больницы, проводилась операция по установке кардиостимулятора.

В мае этого года по уголовному делу Шулепова было утверждено обвинительное заключение. Экс-мэру предъявлено окончательное обвинение в получении 11,3 млн рублей взяток от коммерческих структур за беспрепятственное получение застройщиками разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов в Вологде. По версии следствия, с ноября 2008 по март 2017 года Шулепов, являясь главой Вологды, получал от застройщиков взятки в виде денег, передачи в собственность объектов недвижимости, значительных скидок на приобретение квартиры.

Шулепов был задержан и арестован 15 мая 2024 года. По данным следствия, он с помощью адвоката и других лиц через подконтрольные организации получил из муниципальной собственности различные объекты недвижимости стоимостью не менее 90 млн рублей. Шулепову также были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья в 2008-2016 годах. В августе этого года Генпрокуратура подала иск к Шулепову, членам его семьи и окружения с требованием изъять многочисленные объекты недвижимости и доли в предприятиях, полученные преступным путем. Наложен арест на 49 объектов недвижимости, доли в компаниях и денежные средства 14 ответчиков.