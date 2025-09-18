Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на обложку одного из украинских журналов, где Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак изображены в виде святых

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ) продолжается путем "мем-канонизации" представителей киевского режима. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на обложку одного из украинских журналов, где Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак изображены в виде святых. "Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей. Видимо, украинское СМИ аккуратно намекает, что народ готов даже на это, лишь бы режим отлетел", - отметила Захарова.