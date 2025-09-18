Он набрал на выборах 70,94% голосов

ПЕРМЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин официально вступил в должность, передает корреспондент ТАСС с церемонии, которая проходит в Большом зале Пермской краевой филармонии.

Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Прикамья, проходивших 12-14 сентября, набрав 70,94% голосов. Избирательная комиссия Пермского края объявила выборы состоявшимися и легитимными, признав Махонина избранным губернатором региона.

"Вступая в должность губернатора Пермского края, клянусь при осуществлении своих полномочий высшего должностного лица Пермского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Пермского края, защищать и отстаивать интересы Пермского края в Российской Федерации и за ее пределами, всемерно способствовать становлению и развитию гражданского общества. Клянусь достойно и верно служить народу, доверенную мне власть употребить во благо родного края", - принес присягу Махонин на церемонии вступления в должность.

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров поздравил Дмитрия Махонина и отметил, что поддержка избирателей - это высокий показатель оценки эффективности работы команды губернатора. "Регион вносит значимый вклад в экономику России. Пермский край занимает одно из лидирующих мест в округе и входит в тройку лидеров по показателю валового регионального продукта на душу населения в ПФО", - добавил Комаров.

Он отметил, что в Прикамье успешно реализуются проекты, направленные на развитие промышленной и социальной инфраструктуры, улучшение предпринимательского климата и качества жизни пермяков в целом. "В этом году Пермь является молодежной столицей России. Регион становится точкой притяжения талантливой молодежи. Реализуется масштабный проект по строительству кампуса мирового уровня "Будущее Пармы". Символично, что финал окружного проекта для работающей молодежи "Молот" прошел именно в Пермском крае, в регионе с мощной промышленной базой", - сказал Комаров.

По его словам, власти Прикамья должны сосредоточиться на достижении национальных целей развития, определенных президентом России, сделать акцент на улучшении качества социальных гарантий и системы поддержки защитников Отечества и их семей. "Крайне важна стабильная работа оборонной промышленности, обеспечение кадровых потребностей предприятий и оперативное реагирование на возникающие проблемы", - добавил полномочный представитель президента в ПФО.