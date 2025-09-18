Совфед обсудит кандидатуру Краснова на должность главы Верховного суда

Кандидатуру внес на согласование президент Владимир Путин

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации кандидатуру генпрокурора РФ Игоря Краснова для назначения на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом о Верховном суде Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - отметил сенатор в своем Telegram-канале.

15 сентября 2025 г. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда РФ. Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения ВККС. Пост главы высшей судебной инстанции стал вакантным после смерти 22 июля 2025 г. Ирины Подносовой. 29 июля ВККС объявила конкурс на должность председателя Верховного суда.