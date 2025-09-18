Посол РФ назвал сопутствующим ущербом повреждение Британского совета в Киеве

Андрей Келин отметил, что через улицу от совета располагалось крупное украинское военное предприятие

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Здание Британского совета (The British Council), признанного нежелательной организацией в РФ, в Киеве было повреждено непреднамеренно, речь идет о сопутствующем ущербе после поражения военного объекта. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

"Это была очень неудачная ситуация. Правда в том, что прямо через улицу от Британского совета располагалось крупное украинское военное предприятие. Оно подверглось удару. То, что случилось с Британским советом, - это просто сопутствующий ущерб", - сказал он.

28 августа премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что здание Британского совета в Киеве было повреждено после ночных авиаударов. Представительство организации на Украине уточнило, что здание "было серьезно повреждено и будет закрыто для посетителей до дальнейшего уведомления".

Об инциденте с беспилотниками в Польше

Келин также решительно отверг утверждения о том, что Россия запустила беспилотники в Польшу. "У нас были разговоры с высокопоставленными чиновниками МИД [Великобритании]. Я объяснил, что у нас нет целей в Польше, у нас нет намерений наносить удары по Польше, - сказал он. - Самое важное - это то, что у нас нет никаких мотивов действовать таким образом. Но, с другой стороны, я полагаю, что у киевских властей есть мотив - чтобы улучшить отношения с Польшей или в очередной раз привлечь внимание к конфликту. Мы видели много операций под чужим флагом со стороны киевских властей на протяжении этих лет. Я не утверждаю это определенно, но это похоже на то".

Глава российского диппредставительства указал на готовность предметного обсуждения этого инцидента. "Если Польша или Соединенное Королевство готовы к профессиональному разговору по этой теме, то мы не против. Но, к сожалению, они не хотят", - заявил Келин.

Комментируя высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что инцидент с беспилотниками поставил мир на грань глобального конфликта, Келин назвал их "крайним преувеличением". "То, что происходит на Украине, гораздо более важно и опасно, чем случай с беспилотниками", - сказал дипломат.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной по данной теме.