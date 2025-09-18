Андрей Келин напомнил, что Лондон и Нью-Дели недавно заключили соглашение о свободной торговле

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Великобритания вряд ли введет пошлины против Индии за покупку российской нефти, учитывая, что Лондон и Нью-Дели недавно заключили соглашение о свободной торговле. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

"Насколько я понимаю, это крайне проблематично даже для Британии, поскольку она только заключила соглашение с Индией о свободной торговле. Переговоры шли на протяжении всего моего периода здесь - около пяти - шести лет, это очень сложное соглашение. Если Британия сподобится на это, то я буду сильно удивлен", - сказал посол.

13 сентября Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все страны - члены НАТО будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса".

Ранее Евросоюз призывал США ужесточить санкции против РФ и ее основных торговых партнеров, но американский президент Дональд Трамп предложил самому ЕС прекратить закупки российской нефти и ввести пошлины против стран, торгующих с РФ.