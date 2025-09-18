Эксперт Стефанович: контроль над вооружениями - важный фактор в связях РФ и КНР

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН отметил, что соглашение двух стран в этой сфере стало одним из основополагающих стимулов укрепления российско-китайских отношений

ПЕКИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Соглашения в сфере контроля над вооружениями стали одним из основополагающих факторов укрепления российско-китайских отношений. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

"Когда говорят про прекрасные отношения России и Китая, часто забывают, что один из кирпичиков в фундаменте этих хороших связей - контроль над вооружениями, - заявил он на 12-м Сяншаньском международном форуме по безопасности, который проходит в Пекине. - В Москве и в Пекине поняли, что мы можем создать огромные проблемы друг для друга. Зачем идти в этом направлении, если можно сотрудничать?".

Как уточнил Стефанович, контроль над вооружениями при односторонних действиях ряда стран, которые создают существенные препятствия для продвижения такого процесса, - "вопрос не самый простой, потому что это задача, которую нужно выполнять как минимум вдвоем, а лучше - при коллективном участии".

"Практика показывает, что даже односторонние меры в текущей обстановке могут работать. Например, российский мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности, который предлагался руководством РФ, - напомнил эксперт. - Он как минимум отсрочил интенсификацию гонки вооружений в этой сфере примерно на пять лет".

Стефанович также напомнил о мерах односторонней транспарентности, в частности, в качестве примера привел договоры об уведомлениях при пусках баллистических ракет, которые есть у России с США и КНР. "Китайская сторона периодически уведомляет добровольно другие страны о своих испытаниях, что тоже считается небольшой, простой, но мерой, которая способствует сдержанности, - добавил эксперт. - Конечно, если говорить о полноценном контроле над вооружениями, необходимы согласованные позиции. Даже если это односторонние меры, нужно, чтобы они были синхронизированы".

Недостаточное понимание вопроса

Как отметил Стефанович, главное в области контроля над вооружениями - обеспечить понимание во всех ключевых странах, что это - "нормальный инструмент национальной безопасности, и ничуть не хуже, чем наращивание вооружений". "Это не то, чем занимаются ради всего хорошего и будущего всего человечества. Хотя такой фактор и нельзя снимать с повестки, - пояснил он. - Когда это понимание снова станет доминирующим, можно будет говорить о смене тренда. Потому что сейчас, к сожалению, тенденция сохраняется очень негативная".

По поводу угрозы ядерного конфликта Стефанович отметил, что сохраняющаяся вероятность такой войны - "фактор, который ее предотвращает". "У лиц, принимающих решения, есть полное понимание, что в мире нет ничего сопоставимого по разрушительной мощи с ядерным оружием, - сказал он. - Возможно, будут достигнуты договоренности, в том числе с Китаем, о, например, "поведенческом" контроле, к примеру, чтобы не разворачивать больше определенного уровня количество подводных лодок на маршрутах боевого патрулирования, не выполнять испытательные пуски из районов базирования. "Меню", что можно было бы сделать, огромное, но политической воли к этому нет".

В этом году Сяншаньский форум проходит 17-19 сентября под лозунгом "Охрана международного порядка и совместное содействие мирному развитию", в конференции участвуют представители из более чем 100 стран. Она регулярно проводится с 2006 года, организатором выступает Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая. Ежегодное мероприятие в Пекине посвящено сотрудничеству в области безопасности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в глобальном масштабе. Главные принципы этой важной платформы по продвижению межармейского диалога - равноправие, открытость, толерантность и обмен опытом.