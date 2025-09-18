Как отметил глава МВД, речь идет о противодействии незаконной миграции

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что противодействие незаконной миграции является одной из ключевых задач в деятельности правоохранительных органов. Об этом он сказал на встрече с замминистра общественной безопасности КНР, начальником Государственного управления по делам миграции Ван Чжичжуном.

"Противодействие незаконной миграции является одной из ключевых задач в деятельности правоохранительных органов. Оно требует комплексного подхода, направленного на выявление и устранение обстоятельств, способствующих данному негативному явлению", - процитировала Колокольцева официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Глава МВД России отметил, что миграционные потоки несут потенциал, способный придать импульс экономическому и социальному развитию стран, но в то же время сопровождаются большими рисками. Колокольцев проинформировал Ван Чжичжуна об образовании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Министр констатировал, что РФ является одним из глобальных мировых центров миграционного притяжения, в связи с чем в стране проводится планомерная работа по комплексной модернизации отраслевого законодательства с учетом интересов национальной безопасности.