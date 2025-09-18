Кремль проинформирует, как только это произойдет, указал пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Дата оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По посланию пока дата не определена. Как только это произойдет, мы вас проинформируем. Экспертные наброски делаются, но предметная работа начинается после того, как становится известна окончательная дата оглашения", - сказал представитель Кремля.

Предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. Оно было 29-м в новейшей истории России и 19-м для Путина в качестве главы государства.

Согласно Конституции РФ, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях российский лидер традиционно излагает свою оценку ситуации, обозначает задачи на перспективу.