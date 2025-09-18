Позиция Еревана неоднократно высказывалась, отметил директор первого департамента стран СНГ министерства Микаэл Агасандян

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исходит из заявлений Еревана о том, что участие Армении в работе организации заморожено. Об этом заявил ТАСС директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

"Исходим из того, что Армения остается членом ОДКБ со всеми вытекающими обязательствами и правами. Решать относительно формата участия в мероприятиях ОДКБ Армения должна сама, ничего не навязывается. Мы исходим из позиции, которую озвучило руководство Армении: участие Еревана в работе организации "заморожено", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о возможности полноценного участия Армении в мероприятиях ОДКБ до конца года.

Отвечая на вопрос о том, сигнализировал ли Ереван о готовности возобновить участие в работе ОДКБ после достижения рамочных договоренностей с Баку, Агасандян сказал: "Думаю, вопрос относительно участия Еревана в работе ОДКБ нужно адресовать самому Еревану". "Вы знаете официальную позицию Армении, которая неоднократно высказывалась. Пока, насколько мне известно, изменений нет", - добавил он.