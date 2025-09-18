Алексей Мешков прокомментировал заявления президента Польши Кароля Навроцкого о том, что Варшава готова разместить у себя ядерное оружие НАТО при поддержке Франции

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Париж не намерен передавать свое ядерное оружие другим странам, поскольку дорожит этим преимуществом. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

"Французы, на мой взгляд, очень бережно относятся к тому, что они имеют это оружие и делиться им ни с кем не собираются. Я не представляю, чтобы они пошли на передачу ядерного оружия какой-то третьей стороне", - указал дипломат, комментируя заявления президента Польши Кароля Навроцкого о том, что Варшава готова разместить у себя ядерное оружие НАТО при поддержке Франции. Посол обратил внимание, что такие заявления демонстрируют безграмотность с точки зрения всей тематики нераспространения ядерного оружия.

Весной 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания уже дали понять, что открыты для обсуждения этого вопроса. Газета Financial Times отмечала, что союзники США в Европе и Азии изучают возможности создания собственного "ядерного щита" из-за курса американской администрации на восстановление отношений с Россией.