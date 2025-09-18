Колокольцев встретился с министром общественной безопасности Китая

Глава МВД РФ отметил, что Москва и Пекин неизменно придерживаются принципов уважительного и равноправного сотрудничества, взаимной поддержки по ключевым для двух государств вопросам

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун провели встречу, в ходе которой российский министр отметил, что обе страны неизменно придерживаются принципов уважительного и равноправного сотрудничества, взаимной поддержки по ключевым для двух государств вопросам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Встреча состоялась в городе Ляньюньгане (провинция КНР Цзянсу), где проходит Глобальный форум по сотрудничеству в области общественной безопасности, объединяющий компетентные органы многих государств.

"Российский министр констатировал, что согласованные позиции России и Китая по острым вопросам мировой и региональной безопасности на различных международных площадках позволяют эффективно противостоять деструктивным планам Запада и консолидируют государства, стремящиеся сохранить свой суверенитет и развиваться в условиях справедливого многополярного мира", - написала Волк в Telegram-канале.

Министр подчеркнул, что Россия и Китай неизменно придерживаются принципов уважительного и равноправного сотрудничества, взаимной поддержки по ключевым для двух государств вопросам. "Совместная работа на антикриминальном треке ведется на основе обширной договорно-правовой базы в форматах ООН и ШОС, двусторонних межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений", - говорится в сообщении.

Глава российского ведомства отметил значимость встреч руководителей территориальных органов МВД России, в том числе приграничных регионов, с китайскими коллегами, в ходе которых обсуждаются вопросы противодействия транснациональной преступности. По мнению Колокольцева, МВД России и Министерство общественной безопасности Китая активно взаимодействуют и в сфере экспертно-криминалистической деятельности. Успешно зарекомендовала себя практика приглашения китайских экспертов на ежегодную Международную конференцию по проблеме распространения идеологии экстремизма.