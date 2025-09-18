Министр иностранных дел РФ отметил сложившиеся контакты не только между главами государств, но и между главами внешнеполитических ведомств, помощниками по нацбезопасности и специальными представителями двух президентов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Москва хочет поддерживать диалог, который установился между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Вашингтон тоже этого желает. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы хотим поддерживать тот диалог, который установился между нашими президентами, между главами внешнеполитических ведомств, по другим каналам, между помощниками по национальной безопасности и специальными представителями двух президентов и видим, что на американской стороне то же самое желание наблюдается", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД РФ, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.