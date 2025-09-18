Лавров объяснил разочарование Трампа темпами урегулирования на Украине

Президент США привык к быстрым решениям, но это не везде работает, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Разочарование президента США Дональда Трампа темпами украинского урегулирования связано с его привычкой решать вопросы быстро. Но этот подход не всегда работает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда президент Трамп говорит, что он разочарован, частично, мне кажется, - я, естественно, не могу сказать, что я очень хорошо его знаю, но тем не менее общался с ним несколько раз, и какое-то у меня представление сложилось - частично это объясняется тем, что ему хочется быстрых решений, - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале. - Где-то это может получиться, где-то едва ли".