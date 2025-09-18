Министр иностранных дел России отметил, что позиция президента США отличается от мнения европейских лидеров

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в отличие от других лидеров Запада понимает необходимость обратиться к первопричинам украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В отличие от всех других западных деятелей, прежде всего, конечно, таких европейских лидеров, как [Кир] Стармер, [Эмманюэль] Макрон, Урсула фон дер Ляйен, [Фридрих] Мерц, в эту же компанию активно бьется Александер Стубб, ну и [Марк] Рютте, куда же без него. Вот в отличие от их действий, от их позиции, которая заключалась в том, что вот Украина права и все, надо нанести России «стратегическое поражение», восстановить суверенитет в границах 1991 года и все, в отличии от них Трамп и его команда не раз проявляли, в том числе публично, понимание необходимости обратиться к первопричинам конфликта", - отметил глава МИД РФ в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.