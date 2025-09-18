МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты понимают, что в украинском конфликте реалии на земле определяются не желанием "оттяпать" какую-то территорию, а тем, что там живут люди, чьи права, в том числе языковые, "были законодательно уничтожены". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Американцы, нынешняя администрация, прекрасно понимают, что реалии на земле объясняются не тем, что кто-то хочет у кого-то оттяпать территории, а тем, что на этих территориях, которые сейчас мы контролируем и которые еще остаются частично под контролем украинских вооруженных сил, живут люди, чьи права - языковые, религиозные, любые - были законодательно уничтожены. Русский язык запрещен в школах, в университетах, на всех ступенях образования. Русский язык запрещен в средствах массовой информации. Русскоязычные СМИ, как принадлежавшие российским собственникам, так и украинским, закрыты на Украине", - указал Лавров.